На окраинах Юнаковки горят пикапы. Чуть дальше - объят пламенем склад артиллерийских боеприпасов и батарея американских гаубиц М-777. Когда рассвело, стало ясно, что под удар российских войск попала еще и колонна бронетехники.

Минувшая ночь отчетливо дала понять киевскому генштабу - Юнаковка как тыловой район ВСУ в Сумской области больше не существует. Теперь это - почти передовая. Еще этот логистический центр снабжал всю группировку бандеровцев в курском приграничье. Ликвидация укрепрайона позволит решить сразу две важнейшие задачи: добить разрозненные остатки националистов на российской территории и создать мощнейший плацдарм для продвижения вглубь Сумской области.

Военные не исключают - в ближайшие полтора месяца северо-западный фронт для ВСУ окажется на грани полного краха. При поддержке тяжелых минометов российские штурмовики ворвались в Торское. Это важный "населенник" в ДНР, где окопались бандеровцы. Из Торского прямая дорога на Харьковщину с юга. Еще ближе - Славянск и Краматорск. Последние мощные укрепрайоны националистов в Донбассе. До них чуть больше 25 километров. Это дистанция, с которой наши батареи реактивных установок уверенно могут доставать позиции ВСУ.

Одновременно противник стремительно теряет опору на купянском направлении. В эти минуты идет штурм поселка Загрызово - одного из ключевых в линии обороны ВСУ на западе. Всего за сутки наши военные отбросили националистов примерно на 3 километра.

Но больше всего Киев опасается такого же мощного наката на Днепропетровскую область. Вот националисты показывают свои укрепления - "зубы дракона" и мотки колючей проволоки. И жалуются, что все это - не помеха русским, если они решат двигаться дальше. Других серьезных фортификаций у ВСУ здесь больше нет.