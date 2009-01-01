Чуда не произошло: подробности падения вертолета в Гудзон

Обломки потерпевшего крушение вертолета поднимали из Гудзона под покровом ночи. Все, что от него осталось, - это искореженный корпус. Пилота с пассажирами спасти не удалось.

"На борту было шесть человек. Водолазы полиции Нью-Йорка подняли на поверхность тела четверых. Водолазы Министерства обороны еще двоих – их доставили в местные больницы, где, к сожалению, они скончались", - сообщила Джессика Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка.

Эта экскурсия для туристического вертолета стала шестой за день. Обычное дело, поскольку такие прогулки очень популярны у гостей Нью-Йорка. На этот раз облететь статую Свободы решили глава испанского подразделения концерна Siemens, его жена и трое детей. Но буквально через 15 минут после взлета прозвучал громкий хлопок.

"Я увидел, как вертолет начал разваливаться прямо в воздухе. У него оторвался хвост, он перевернулся и начал падать. Его винт тоже летел вниз и вращался – но уже отдельно. Я заснял, как он падает в воду. Это шок – у меня нет других слов", - рассказал очевидец.

Таких очевидцев много. Одни - снимали, другие - пытались помочь.

"Я работаю дома, поэтому услышала это раньше, чем увидела: как будто в небе раздалось несколько выстрелов. Я выглянула в окно и увидела, как вертолет разваливается на куски. Все обломки упали в воду. На это было очень страшно смотреть. Я сразу набрала 911, но линия была занята. А вскоре на реке появились катера. Хорошо, что вертолеты и самолеты летают над рекой, а не над жилыми домами", - говорит женщина.

Эта трагедия на Манхеттене - далеко не первая. Над Гудзоном были крушения и вертолетов, и частных самолетов. Самый известный инцидент, экранизированный в Голливуде, - так называемое "Чудо на Гудзоне". В январе 2009-го экипаж столкнувшегося с птицами лайнера спас 155 пассажиров, посадив его на поверхность воды . На этот раз чуда не произошло. Президент США выразил соболезнование родным погибших. Пообещав, что результаты расследования и причины катастрофы будут обнародованы в кратчайшие сроки.