Си Цзиньпин предложил Евросоюзу вместе противостоять США

Китай и Европа должны вместе противостоять одностороннему запугиванию. Такое заявление сделал в пятницу, 11 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер резко высказался о новой таможенно-тарифной политике Соединенных Штатов, предупредив, что в торговых войнах не бывает победителей, а идти против всего мира означает изолировать себя.

Си Цзиньпин призвал Европу объединиться в этих условиях для защиты своих интересов, чтобы "выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду", сообщает РИА Новости.

При этом South China Morning Post пишет, что лидер КНР посетит Вьетнам, Камбоджу и Малайзию с государственными визитами. Это турне по Юго-Восточной Азии имеет прямое отношение к новым американским тарифам: торговая война подстегивает Китай к укреплению внутрирегиональных связей.

Заявление китайского лидера последовало за объявлением Вашингтона о введении гигантских таможенных пошлин на импорт более чем из полусотни стран мира, включая КНР и Европу. В частности, тарифы на китайские товары, импортируемые в США, достигли 145%.

Однако президент США Дональд Трамп принял решение приостановить действие части новых торговых пошлин на 90 дней, опасаясь нового финансового кризиса, поскольку не хочет с ним ассоциироваться.