Овечкину подарили золотую клюшку в честь рекорда

В Соединенных Штатах продолжают чествовать российского хоккеиста Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

Настоящую овацию устроили ему на домашней арене клуба "Вашингтон Кэпиталз". Тысячи болельщиков стоя аплодировали рекордсмену и членам его семьи - маме, жене, тестю и детям. После того как на экране показали тот самый 895-й гол Овечкина, ему торжественно вручили символическую золотую клюшку. Две маленькие копии достались сыновьям - Сергею и Илье.

А за день до этого Ови, как зовут его американцы, провел открытую тренировку для подростков. На которую пригласил 895 учеников четвертых и пятых классов - по числу забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ.