Установлены 36 виновников природных пожаров в Забайкальском крае

Дознаватели МЧС в Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров. 17 из них - несовершеннолетние. В результате их действий с начала года произошло 27 возгораний сухостоя и 9 лесных пожаров.

Например, один из виновников 8 апреля развел костер. Сильный ветер раздул угли, огонь перекинулся на деревья и уничтожил почти полторы тысячи гектаров леса. Из-за дыма ухудшилась видимость на федеральной трассе "Байкал". Там пришлось ограничить движение транспорта. Тушение пожара до сих пор продолжается. Возбуждено уголовное дело.

В крае действуют особый противопожарный режим - пользоваться открытым огнем категорически запрещено.