Бывшая невестка: Кадышева давно на таблетках, а театр "Золотое кольцо" в залоге

Зимой появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав.

Тем временем вторая супруга Григория Габриелла Мерман дала откровенное интервью. Она рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком. Кроме того, сообщила женщина, финансовое положение семьи ее экс-супруга оставляет желать лучшего, несмотря на бешеную популярность коллектива.

"Его папа — главный кукловод. Театр "Золотое кольцо" в залоге, они не могут его выкупить, так как все в кредитах и долгах. Гриша должен всей Москве! Он постоянно ходит и разводит людей, пользуется именем знаменитой мамы", - сообщила Габриелла Starhit.

Она назвала семью Григория профессиональными актерами, которые ее якобы "обожали". Габриелла отметила, что Кадышева и ее муж живут творчеством, а сыном будто бы особо не занимались. "Ну а то, что он запел, значит, дела там совсем плохи", - убеждена женщина. Также она сообщила о незавидном положении Надежды Кадышевой.

"Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции", - заявила бывшая жена Костюка.

Сейчас Габриелла пытается лишить Григория родительских прав. Она даже подружилась с его первой женой Анжеликой. При этом Габриелла утверждает, что не держит зла на экс-супруга, наоборот, она благодарна ему за сына, однако женщина считает, что, рассказывая про Григория, спасает других женщин от его сетей.