Без срока давности: во всем мире отмечают День освобождения узников фашистских концлагерей

Каждый из этих людей мог бы написать книгу о своем чудовищном, несчастливом детстве. Это - малолетние узники фашистских концлагерей. Те, кого нацисты, вторгшиеся в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, угнали в плен вместе с родителями.

Ольга Георгиевна Прохорова пятилетней девочкой попала в концлагерь Дахау, самый первый в Германии. Там ее несколько раз едва не засекли до смерти - слишком громко разговаривала.

"Положили на скамейку и всю исполосовали. А там уже нечего было, скелет. И все, я потеряла сознание. И в кучу с мертвецами выбросили", - вспоминает она.

Концентрационные лагеря в Германии нацисты начали строить в 1930-х, они предназначались для противников гитлеровского режима. Во Вторую мировую появились "лагеря смерти" - Освенцим, Треблинка, Собибор. Для евреев и цыган, чтобы решить вопросы так называемой "расовой гигиены". Потом система разрослась и на оккупированные Третьим Рейхом территории - Франция, Австрия, Польша, Прибалтика. Около 14000 концлагерей и гетто, огромная машина для осознанного массового убийства. Медицинские опыты на людьми, изучение выживаемости человека в любых условиях, выкачивание детской крови для немецких солдат. И бесцельное, бессмысленное насилие.

Один из страшных примеров нечеловеческой жестокости нацистов - механизм, который использовался для зажимания пальцев. Одно из распространенных наказаний-пыток в концлагерях за малейшую провинность.

В общей сложности в нацистских концлагерях содержали более 18 миллионов человек из 30 государств - свыше 11 миллионов погибли, почти половина - это советские граждане. Были такие лагеря и на территории нашей страны. Об этом начали узнавать спустя годы после Победы.

"В ходе вахты памяти, ежегодно проводимых работ по поиску останков советских воинов, все больше сталкивались с массовыми захоронениями мирных людей, и это было на всех 23-х территориях СССР, где пришли оккупанты", - отметил Петр Тищенко, председатель архивного комитета Санкт-Петербурга.

Это одно из таких захоронений - в Ленинградской области. Его нашли два года назад. Опытные поисковики со слезами раскапывали длинный противотанковый ров, доверху, в несколько рядов наполненный останками. Насчитали более 6 тысяч человек. По архивам выяснили: это лагерь Дулаг-102, от немецкого Durchgangslager. Якобы пересылочный. Но местное население никуда не пересылали - нацисты использовали людей в тяжелых работах. Слабых, больных, несогласных уничтожали, скрывая следы массовых расправ.

"В Ленинградской области существовало 144 такого рода концлагеря, через них прошло колоссальное количество людей. Жители Ленинграда и области, Псковской, Новгородской, других регионов. И даже из Прибалтики", - рассказал Александр Ржаненков, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗАКС Санкт-Петербурга.

С 1943 года по указу Верховного совета СССР на всех ранее оккупированных территориях начали работать комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Сотрудники архивов изучали массовые захоронения, составляли акты.

Выставка "Без срока давности", которая открылась в здании администрации Санкт-Петербурга, - результат огромного, кропотливого труда нескольких поколений архивистов. Те, кто изучают отчеты тех лет, говорят: очень долго вызывали путаницу изящные формулировки, которые фашисты использовали в редких сохранившихся отчетах.

На этой выставке впервые представлены военные документы из Донецкой и Луганской народных республик. Это стало возможным только после того, как регионы вошли в состав России. Засекреченные ранее свидетельства злодеяний нацистов стали достоянием общественности.