"Просто нравится": Трамп заявил, что ему не нужен Маск

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему в целом не нужен предприниматель Илон Маск, ныне занимающий пост руководителя департамента государственной эффективности (DOGE).

Как отметил американский лидер, "мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне просто нравится". Не нужна президенту, по его словам, и Tesla производства компании Маска: "Знаете, что я с ней делаю? Даю людям в офисе кататься на ней".

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что бизнесмен, оказывавший ему рьяную поддержку в избирательной кампании, проделал "фантастическую работу", пишет Politico.

Ранее Трамп пообещал своим министрам, что в ближайшее время бизнесмен Илон Маск покинет государственный пост, а его роль в политике Соединенных Штатов резко сократится. При этом предполагается, что предприниматель сохранит неофициальную роль советника, что позволит ему периодически появляться в Белом доме.

Также президент Соединенных Штатов отмечал, что Илон Маск очень умен и отлично справляется со своей работой в DOGE, но ему придется вернуться к управлению бизнесом в крупной компании.