Чиновникам одного российского города запретили выкладывать откровенные снимки

В Сургуте утвердили обновленный кодекс этики для муниципальных служащих. Теперь чиновникам запрещено публиковать излишне откровенные и компрометирующие их снимки.

Обновленный кодекс размещен на сайте администрации Сургута. В документе говорится, что местным чиновникам запрещено "лайкать" порнографию и размещать ее самим.

Кроме того, нельзя публиковать снимки в обнаженном виде и на фоне дорогостоящих машин. Запрещено размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, с демонстрацией предметов роскоши.

Нельзя чиновникам и публиковать фото с сигаретами и алкоголем.

В переписке местным чиновникам поручено избегать нецензурной лексики и жаргонизмов. Кроме того, нельзя в соцсетях критиковать государство, сотрудников госорганов и органов местного самоуправления.