Британские власти изучают возможность размещения своего военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Об этом рассказали в пятницу, 11 апреля, информированные источники.

Как пишет The Telegraph, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" готовы будут предложить помощь в обороне неба и акваторий Украины.

В ответ на это член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что это попытка Лондона сменить тактику против России — в Великобритании "поняли, что Россию на поле боя не сломать". По словам парламентария, "это игра вдолгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", сообщает РИА Новости.

Ранее в российском посольстве в Лондоне указывали, что британские власти "бездоказательными наветами" препятствуют урегулированию конфликта на Украине, преследуя собственные цели. При этом сохраняется "последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией".

Что касается идеи размещения миротворцев на Украине, западные эксперты признали отсутствие стратегического смысла в идее размещения миротворческого контингента Великобритании и стран ЕС на Украине. Специалисты риторически интересуются, зачем нужна европейская бригада во Львове, который ближе к Берлину, чем к линии фронта на Донбассе.