Дима Билан не может въехать в новую квартиру

В прошлом году Дима Билан стал владельцем элитного жилья в центре Москвы. Интересно, что популярный исполнитель купил квартиру не в новом доме, а, наоборот, в старом - так называемой "сталинке" с высокими потолками и просторными комнатами. Жилье почти что "голое" - требуется серьезный ремонт, однако Дима Билан не испугался. Он даже справил Новый год в новой квартире.

Прошло несколько месяцев и теперь стало известно, что певец пока так и не въехал в новое жилье. Дело в том, что финансов не хватает на достойный ремонт. Об этом Дима Билан без утайки сообщил журналистам.

"Я коплю на ремонт. Сейчас другие интересы", - коротко сообщил изданию "7 Дней" популярный певец.

Ранее артист сообщил о пополнении. Исполнитель завел нового домашнего питомца - шиншиллу. Отметим, что дома у него живет черный кот Шахтер, которого певец забрал из приюта, когда посещал ДНР. В прошлом году котик серьезно заболел. Он оказался буквально между жизнью и смертью. Дима Билан с ног сбился, спасая его. В какой-то момент артист даже обратился за помощью к поклонникам через свои социальные сети, и те пришли на помощь. Сейчас Шахтер жив-здоров и радует хозяина.