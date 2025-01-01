В Госдуме рассказали, как работающему пенсионеру выгоднее уволиться

Для некоторых работающих пенсионеров увольнение может обернуться существенным увеличением ежемесячных выплат. На это указал в пятницу, 11 апреля, депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Как пояснил парламентарий в комментарии ТАСС, пенсионная система продолжает учитывать разницу между статусом работающего и неработающего пенсионера при расчете выплат. При увольнении происходит автоматический перерасчет — уволившемуся пенсионеру восстанавливают индексации, пропущенные за годы работы.

Рациональнее всего, с учетом этого, оформить увольнение в последние дни месяца. Тогда перерасчет с восстановлением пропущенных индексаций начнется уже с первого числа следующего месяца. Например, если уволиться 31 января, повышенную пенсию назначат с 1 февраля. Если же уволиться 1 февраля, это произойдет только в марте.

После перерасчета пенсионер может вновь устроиться на работу, не боясь утери повышенной выплаты — индексации сохраняются вне зависимости от изменения статуса занятости, подчеркнул Говырин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что наша страна перейдет на двухэтапную индексацию пенсионных выплат в 2026 году. С 1 февраля пенсии будут повышать в зависимости от инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что уже в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью первой группы начнут получать надбавку к пенсии в размере 1200 рублей, которая будет ежегодно индексироваться.