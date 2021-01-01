Американские власти в своем миротворческом порыве осознают, что главарь киевского режима Владимир Зеленский ненавидит русских людей, а также что ему придется смириться с территориальными потерями. Об этом заявил в пятницу, 11 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил политик, Зеленский в одном из интервью сказал, что "им движет прежде всего ненависть к русским". При этом на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о ненависти конкретно к президенту России, он подчеркнул, что питает это чувство ко всем русским: "Я их всех ненавижу".

Лавров поинтересовался, неужели "даже гипотетически можно подумать отдать этих людей (население новых российских регионов)" тому, кто делает подобные признания. В ответ самому себе министр заявил, что этого не будет "ни за что и никогда".

Причем "понимание тоже есть у администрации Трампа, которая не раз публично говорила, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом", цитирует главу МИД России ТАСС.

Ранее Сергей Лавров уже отмечал, что сомневается в психическом здоровье Зеленского. Дипломат припомнил слова предводителя киевского режима — тот в 2021 году заявлял, что "по ту сторону линии соприкосновения" в Донбассе "есть люди, а есть "особи". Тем же, кто ощущает связь с русской культурой, Зеленский велел "валить в Россию".

При этом Россия никогда не воевала с украинским народом, а лишь с националистами и националистическим киевским режимом. Помощник президента России Николай Патрушев подчеркивал, что украинский народ остается для россиян братским и связанным многовековыми узами с нашей страной, что бы ни утверждали помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты.