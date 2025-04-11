Лавров сообщил о предложении США снять санкции с "Аэрофлота"

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил по итогам совета министров иностранных дел СНГ. Он поднял вопрос снятия санкций с "Аэрофлота". По его словам, такое предложение Россия сделала США более месяца назад, "американцы ее восприняли", однако до сих пор ответных шагов предпринято не было.

Также Лавров подчеркнул, что возобновление авиасообщения между Россией и США не повлечет, а должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций, передает РИА Новости.

На днях глава МИД заявил, что Европа в очередной раз "окрысилась" на Россию. Дипломат напомнил, что уже не раз мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война. Только когда Вторая мировая война ослабила Европу, американцы стали лидерами так называемого свободного мира — "тогда уже они инициировали большинство конфликтов на планете", хотя "до этого весь трагизм шел исключительно из Европы".