Кремль подтвердил приезд спецпосланника Трампа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф действительно прилетел в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль проинформирует, если в графике Путина появится встреча с ним.

О визите Стива Уиткоффа стало известно в пятницу утром. Об этом сообщало американское издание Axios со ссылкой на источники. Цели поездки Уиткоффа не назывались. Ожидается, что он встретится в пятницу с Владимиром Путиным.

Позднее самолет, предположительно, принадлежащий Стиву Уиткоффу приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

Один из собеседников Axios рассказал, что Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. Президент США намерен ввести дополнительные ограничения против России, если к концу месяца не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.