Прощание с Пашей Техником началось в Москве: первые фото

В Москве началась торжественная церемония прощания с артистом Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев). Многочисленные поклонники, в основном подростки, пришли отдать последнюю дань уважения артисту. Среди гостей траурного события стал сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин. Церемония проходит в храме Петра и Павла в Лефортово. По некоторым данным, упокоится артист на Николо-Архангельском кладбище.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде после десяти дней комы. У рэпера перед смертью отказали почки и печень, началась легочная инфекция. Спасти его не удалось.

Сообщается, что артист находился в глубокой депрессии. Он пытался уйти от реальности вместо того, чтобы решать накопившиеся проблемы. Незадолго до кончины Паша дал интервью, в котором рассказал, что не хотел бы, чтобы его хоронили, мол, просто оставьте тело гнить. Он предчувствовал, что скоро уйдет. В этом призналась бывшая жена рэпера Ева Карицкая в недавнем интервью.