Российские представители получат возможность присутствовать на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая пройдет 6 августа. Об этом в пятницу, 11 апреля, рассказал представитель отдела, отвечающего за международные связи при проведении церемонии в мэрии этого японского города.

Как уточнил чиновник, "это будет не в форме приглашения, а в форме уведомления о проведении церемонии". В уведомлении "будет написано, ради чего город Хиросима намерен провести эту церемонию, и если страна принимает это, то она соглашается участвовать".

Если Россия решит направить своих представителей, потребуется подать заявление. Собеседник РИА Новости пояснил, что "мы бы хотели, чтобы все самостоятельно принимали это решение".

Коллективный Запад не оставляет попыток переписать историю, чтобы принизить роль советского народа в победе во Второй мировой войне над фашистами. Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха.

Джо Байден в бытность президентом Соединенных Штатов озвучил собственную версию Второй мировой войны, утверждая, будто от фашизма всех спасла армия США. О роли Советского Союза и других стран в разгроме Третьего Рейха политик предпочитал не упоминать.