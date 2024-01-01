В Киргизии забросали камнями поезд с туристами из Европы

Правоохранительные органы Киргизии организовали доследственную проверку после инцидента с поездом, в котором находились европейские туристы. Об этом в пятницу, 11 апреля, рассказали в пресс-службе главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области республики.

Ведомство уточнило, что, согласно поступившим сведениям, в городе Кант неизвестные лица забросали камнями поезд, разбив в вагонах окна. В пресс-службе "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги") рассказали, что при этом пострадал сотрудник поездной бригады.

В МВД Киргизии отметили, что "такое бывало", причем выяснялось, что в случившемся нет политической подоплеки — дети "просто хулиганили". Собеседник РИА Новости усомнился, что о нахождении в поезде европейцев вообще кому-либо было известно.

Похожая неприятность случилась с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая никак не хочет отказаться от власти. В аэропорту Тбилиси политика, вернувшуюся с Мюнхенской конференции по безопасности, забросали яйцами.

Достается даже монаршим особам. В ноябре 2024 года короля Испании освистали и забросали комьями грязи в Валенсии, выражая таким способом недовольство стараниями властей по ликвидации последствий крупного наводнения.