Родители и бывшая жена собрались возле гроба Паши Техника

Сегодня, 11 апреля, состоятся прощание и похороны Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев). Возле храма Петра и Павла в Лефортово собрались сотни поклонников артиста, чтобы отдать ему последнюю дань уважения. Толпа даже перекрыла частично проезжую часть, потому что не помещается возле храма.

Внутри церкви уже установили гроб с телом рэпера. Рядом с ним собрались родители и бывшая супруга Ева Карицкая. Также известно, что проститься с Пашей прибыли его директор Марк Яровный и друг, пианист Лука Затравкин.

"Друзья наливали ему, подливали в колу виски, когда он был в завязке. Это была огромная трагедия, — его окружение не давало ему прийти в себя, потому что в измененном состоянии он давал им деньги и хайп", - заявил сын художника Никаса Сафронова Super.

По словам Луки, в гробу Паша Техник лежит, облаченный в свою любимую одежду, со своей "кепочкой". Также он подтвердил, что оплатил место на кладбище для Техника, причем сумма для него не имела значения. Затравкин подчеркнул, что мать артиста хотела, чтобы его место было рядом с родными, он помог и в этом.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде после десяти дней комы. У рэпера перед смертью отказали почки и печень, началась легочная инфекция. Спасти его не удалось.