Великобритания намеревается в 2025 году потратить 4,5 миллиарда фунтов на военную помощь Украине – это самый высокий уровень поддержки за время российской спецоперации. Такое заявление сделал в пятницу, 11 апреля, британский министр обороны Джон Хили.

Уже сейчас Лондон готовится отправить украинской армии пакет на 350 миллионов фунтов, в который входят радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов, рассказал политик.

Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что объем военной помощи, выделяемой Евросоюзом киевскому режиму, вырастет с 20 миллиардов евро в 2024 году до 23 миллиардов евро в нынешнем, сообщает РИА Новости.

Эти обещания прозвучали на фоне публикации предводителя киевского режима Владимира Зеленского в соцсетях о том, что он хочет от западных доноров более активной и деятельной поддержки. По словам Зеленского, Patriot, которые "сейчас просто стоят на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", тем более что Украина страдает от дефицита систем противовоздушной обороны.

Тем временем пошли слухи, что британские власти изучают возможность размещения своего военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. В Госдуме заявили, что это попытка Лондона сменить тактику против России, сломить которую на поле боя не получилось.