Рассекречено имя ребенка Виталины Цымбалюк-Романовской

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Дочь пианистки появилась на свет в одном из столичных роддомов. Третья супруга легендарного актера Армена Джигарханяна предпочитала не афишировать беременность, но и не скрывалась. Виталина прекрасно себя чувствовала и почти до самого конца выходила в свет и работала.

В недавнем интервью она призналась, что у нее есть несколько вариантов имени для дочери, однако перечислять их не стала. Виталина подчеркнула, что имя должно для нее "что-то значить", но при этом быть понятным.

И вот теперь в Сети появилась информация, что Цымбалюк-Романовская наконец определилась с именем для единственной наследницы. Как утверждает "НеМалахов", Виталина нарекла дочь Викторией. Интернет-пользователи немедленно рассыпались в комплиментах "королевскому" имени малышки. Кроме того, телеграм-канал утверждает, что отчество у девочки Давидовна.

Отметим, что Виталина Цымбалюк-Романовская прямо говорит, что не замужем, а отца ребенка предпочитает не афишировать. Заботы о малышке она взяла исключительно на себя, считая, что может обойтись без помощи посторонних людей. Также Виталина намерена в ближайшее время выйти на работу и так организовать быт, чтобы успевать и карьерой заниматься и ребенком.