Кремль объяснил, зачем Путин отправился в Петербург

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, работает в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, у российского лидера в Северной столице запланировано совещание по вопросам развития Военно-морского флота, сообщает РИА Новости.

Кроме того, именно в Санкт-Петербурге приземлился самолет, который считают бортом специального посланника президента США Стивена Уиткоффа — он уже прежде прилетал в Россию для переговоров.

Владимир Путин родился в Ленинграде и старается чаще бывать в родном городе, насколько позволяет насыщенный рабочий график. Президент рассказал, какое место в Санкт-Петербурге входит в число его любимых.