Сын отказался приходить на прощание с Пашей Техником

В Москве продолжается прощание с Пашей Техником. Возле храма Петра и Павла в Лефортово собрались сотни поклонников артиста, чтобы отдать ему последнюю дань уважения. Сообщается, что толпа начала скандировать имя рэпера. Кроме того, некоторые подростки попытались перелезть через забор, огораживающий территорию храма, а другие забрались даже на деревья. Кроме того, по некоторым данным, регулировать ситуацию прибыли полиция и якобы ОМОН.

В храме меж тем собрались самые близкие - родители Паши Техника, его бывшая жена Ева Карицкая. В Сети пользователи уже назвали ее красавицей вдовой - для печального мероприятия женщина облачилась в шубку, накинула на пышные завитые темные волосы черный платок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками. Сына от Паши Ивана она с собой не взяла.

"Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет еще грустнее — так он мне сказал. Боже, за что?" - приводит слова Евы телеграм-канал "Алена, блин".

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде после десяти дней комы. У рэпера перед смертью отказали почки и печень, началась легочная инфекция. Спасти его не удалось.