Вооруженные силы Украины вновь нарушили договоренность о временной приостановке ударов по энергетическим объектам. Об этом в пятницу, 11 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство сообщило в Telegram-канале, что на этот раз последствия оказались серьезнее: осколочные ранения получил ведущий инженер сетевой компании в Луганской Народной Республике, по которой ударили ВСУ.

Всего за минувшие сутки украинские националисты предприняли пять таких атак, в том числе на Запорожье, в Брянской и Курской областях.

Украинские военные продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, хотя Россия его тщательно соблюдает. ВСУ за минувшие сутки устроили еще 11 атак на объекты российской энергетики. Без электричества остались несколько тысяч граждан, пострадали мини-котельная и промышленное предприятие.

Между тем депутат Государственной думы Михаил Делягин выразил мнение, что как только киевский режим нарушил договоренность не бить по энергетическим объектам, "свет на Украине должен был погаснуть сразу лет на пять".