Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП на севере Москвы

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП на севере Москвы. В результате происшествия сегодня утром один человек пострадал.

Водитель "Тойоты" двигался по Дмитровскому шоссе, свернул на Дубнинскую улицу и влетел в остановку общественного транспорта. В это время там находилась женщина. Она получила травмы.

"Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии в результате которой пострадал пешеход. 24-летний водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала 41-летняя женщина находившееся на остановке. Она госпитализирована", - сообщили в прокуратуре.

В результате ДТП поврежден и остановочный павильон. Сломана одна из стенок и сидение. Сейчас там работают ремонтные бригады. Машину с места ДТП уже эвакуировали.