Собянин: Началась проходка правого тоннеля между станциями метро "Рублево-Архангельская" и "Липовая Роща"

Громкий сигнал обозначает начало работ. Шестиметровый тоннелепроходческий щит "Виктория" приступил к проходке правого тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща". За 14 месяцев глубоко под землей ему предстоит преодолеть больше двух километров пути.

"По трассе нам будут встречаться пылеватые пески и водонасыщенные пески, а также карста. Для того чтобы избежать воздействие карстов на тоннель, мы применяем высокопрочную обделку с металлической обоймой, которая впоследствии увязывается между собой и исключает влияние карста на перегонные тоннели", - рассказал Владимир Кулаков, заместитель генерального директора по метростроению АО "Объединение "Ингеоком".

Впереди у инженеров непростая задача. Помимо встречающихся горных пород, часть пути будет проходить под Москвой-рекой. Но опыт таких работ у метростроевцев есть.

"С февраля у нас стартовал щит ТПМК "Натали", который строит левый перегонный тоннель. А сегодня у нас стартует роббинс "Виктория", которая будет строить правый перегонный тоннель. Проходка будет вестись в сложных гидрогеологических условиях. Как бы ни было сложно, все это решаемо и со всем справляемся", - отметил Дмитрий Дорожко, руководитель строительства, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Как отметил Сергей Собянин, новая линия также свяжет несколько деловых кластеров.

Два механизированных комплекса работают в паре на строительстве Рублево-Архангельской линии - они уже построили тоннели между станциями "Звенигородская" и "Народное Ополчение", а также соединили последнюю с "Бульваром Генерала Карбышева". Кроме строительства метро для развития делового кластера "СберСити" запланированы: реконструкция участка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку, организация маршрутной сети наземного транспорта, которая соединит "СберСити", Строгино, Кунцево, Покровское-Стрешнево и Истру.

Открытие новой Рублево-Архангельской линии метро в будущем улучшит транспортную доступность для жителей семи районов Москвы, а это около миллиона человек, а также позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу.