Мертвая рыба в черной воде: две подмосковные реки стали жертвами нечистот

Издалека гладь реки Вьюнки выглядит довольно живописно. Но все меняется, стоит спуститься к кромке. В этой воде гибнет все живое. Черный цвет, зловонный запах. Когда-то чистая река превратилась в канализационный коллектор под открытым небом. Здесь давно никто не купается, и даже заходить в эту воду небезопасно. Попасть в ловушку темных вод могут как люди, так и животные.

Вязкая черная субстанция возникла здесь не сразу. Началось все с белой пены в марте этого года. Пена прибывала, вода окрашивалась в химические оттенки. Водную гладь покрыла плотная пленка. Из-за едкого запаха находиться рядом с водоемом стало невозможно. Вот только речным обитателям деваться было некуда. Вместе с рыбой погибали и чайки.

Местные жители провели свое расследование. По сбросам определили возможного виновника - очистные сооружения соседнего Богородского округа. Пострадала не только Вьюнка. Она впадает в Малиновку, та - в Пехорку. Слив более 20 тысяч литров нечистот в сутки грозит стать экологической катастрофой.

"Основной источник загрязнения - городские очистные города Электроугли плюс промзона города Электроугли", - сообщили в министерстве экологии Московской области.

Сейчас за состоянием водоема следят каждый день – показатели, утверждают в местной администрации, пришли в норму после того, как работники очистных сооружений прекратили слив нечистот. В ближайшее время здесь установят аэраторы – они обогатят воду кислородом. Но местные жители настаивают на том, чтобы на месте сливов очистных сооружений установили камеры и у них была возможность лично следить за соблюдением норм. Гарантии им необходимы.

И конечно, всех интересует вопрос, пока остающийся без ответа - кто за все ответит?