В Музеях Московского Кремля рассказывают историю еды в Китае

Гастрономическая история длиною в три с лишним тысячелетия. Трапеза в Китае во все времена имела огромное значение.

"Если мы здороваемся, то желаем здоровья, здравия кому-то. А в Китае смысл примерно той же фразы, если дословно переводить, будет "Вы сегодня уже ели?", - рассказала Екатерина Щербина, куратор выставки.

На выставке в Музеях Кремля - вся эволюция китайской кухонной утвари и традиций приготовления пищи. Вот, например, пароварка эпохи неолита. Принцип использования, кстати, ничем не отличается от современного.

"В нижнюю часть наливали воду, которая снизу подогревалась, она кипела, а в верхней части пища приготовлялась под воздействием пара. Пароварки были как цельные, так и разъемные. Разъемные гораздо проще было переносить с места на место, они удобнее", - объяснила Нина Павлова, куратор вставки, старший научный сотрудник отдела нумизматики и археологии Музеев Московского Кремля.

Пароварки, мерные сосуды, модели древних печей, скульптурные изображения животных, птиц - это все находки археологов. В захоронения часто помещали предметы, которые служили людям при жизни. И благодаря им можно восстановить быт и, собственно, кухню и рацион. Эта выставка готовилась не один год.

"В основном это все эти предметы никогда не выезжали из Пекина. И мы очень благодарны нашим китайским коллегам, которые нам позволили осмотреть в хранилище целый ряд коллекций для того, чтобы можно было выбрать", - сказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

"Мы очень продуманно отбирали экспонаты. Хотели показать все многообразие этой культуры. Вы увидите и каллиграфию, и свитки с изображением застолий, и одежду, и посуду", - добавил Ян Юэ, куратор выставки.

Китайская поговорка гласит - изысканная еда должна подаваться на изысканной посуде. Материалы, из которых она создавалась, - керамика, бронза, золото, серебро. И - фантастический китайский фарфор, завоевавший весь мир.

"Еще один уникальный материал, который очень ценили в Китае, это конечно, нефрит. И к нефриту всегда было особое отношение. Очень часто он ценился даже выше и дороже, чем золото, у императора была монополия на использование нефрита. И только он мог пожаловать кому-то какие то нефритовые предметы и сосуды", - указала Екатерина Щербина.

Идеально отполированные чаши. Нефритовые палочки для еды. И даже чайник. А изящный золоченый кувшин с резным орнаментом, в котором хранили вино, - свидетельство того, как менялась со временем посуда в Китае.

"В сосудах для винопития такой коренной перелом происходит с появлением в эпоху Тан высоких столов, соответственно, из низких сосудов разливать черпаками уже неудобно, появляются такие сосуды с узким носиком", - говорит Нина Павлова.

То же самое происходит и с посудой для чая. Изначально его варили как суп, чайники появились позднее.

Расположившись за столом, можно внимательно рассмотреть все знаменитые блюда китайской кухни. Тут и молочный поросенок, и утка, и трепанги, и, конечно же, пельмени. У каждого из этих блюд своя долгая история. Но все они и сейчас собирают китайские семьи за одним столом - и в праздники, и в будни.