Саженец тополя Победы посадили в Керчи

В Керчи отмечают день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В знаменательную дату там прошла международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы.

В сквере имени Шевченко участники мероприятия высадили десятки растений. В их числе - саженец тополя Победы. Это клон легендарного дерева, растущего на площади Павших Борцов в Волгограде. В ходе боев за Сталинград, во время бомбежек и обстрелов оно уцелело и стало символом стойкости и мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны.