Совокупные потери украинской армии на всех направлениях в зоне специальной военной операции за неделю превысили 10 тысяч человек. Об этом в пятницу, 11 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника превысили 2345 бойцов, "Запад" — 1585 военнослужащих.

Подразделения Южной группировки войск обеспечили ВСУ утрату до 2085 военнослужащих, Центральной — более 3005, Восточной — свыше 1060. Действия группировки "Днепр" ВС России привели к тому, что украинские вооруженные силы потеряли свыше 555 военнослужащих.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если российская армия предпримет новое масштабное наступление в зоне специальной военной операции, это подорвет усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Тем временем украинские националисты продолжают ежедневно нарушать мораторий на удары по энергетическим объектам. На этот раз пострадало не только имущество — инженер сетевой компании в ЛНР получил осколочные ранения.