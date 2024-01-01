Вдовец Анастасии Заворотнюк до сих пор носит обручальное кольцо

Анастасия Заворотнюк скончалась меньше года назад. Актрисы не стало 29 мая 2024 года в результате борьбы с продолжительной болезнью. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Тогда первым за гробом с актрисой следовал ее супруг, прославленный фигурист Петр Чернышев. Говорят, спортсмен много и тяжело работал, чтобы обеспечить любимую женщину самым передовым лечением, тем самым значительно продлив ей жизнь. Фигурист же тщательно следил за тем, чтобы могила Анастасии всегда была в порядке: посещал последнее пристанище возлюбленной регулярно, меняя цветы, прибирая могилу.

Например, 3 апреля Петр Чернышев посетил участок по случаю дня рождения Анастасии Заворотнюк. Ей исполнилось бы 54 года. Спортсмен привез несколько букетов, помогала ему маленькая дочь Мила.

Отметим, что фигурист до сих пор носит обручальное кольцо, хотя с момента смерти звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" прошел почти год. На это обстоятельство обратили внимание особо наблюдательные интернет-пользователи. Петр Чернышев снялся в ролике, который посвящен новому ледовому шоу Татьяны Навки, где хорошо видно украшение. Кстати, фигурист продолжает много работать, однако все свободное время уделяет единственной наследнице.