Присутствие принца Гарри в госпитале на Украине можно расценить как людоедский жест, ведь он причастен к травмам и ранениям пациентов. Такое заявление сделал в пятницу, 11 апреля, депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Как подчеркнул парламентарий, Великобритания — это "одна из тех стран, которые буквально заставляют вести войну до последнего украинца", а потому "Гарри косвенно причастен к ранам и увечьям тех, кого он обнимал в госпитале".

Поездку принца в больницу российский депутат объяснил желанием британца покрасоваться перед камерами, чтобы "набрать классов". Также Толмачев предположил, что на фоне плачевного состояния здоровья британского монарха Карла III его младшему сыну "нужно проявлять международную активность в свете возможного возвращения под сень трона", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что принц Гарри в компании представителей основанного им благотворительного фонда для ветеранов съездил во Львов. Там он посетил ортопедическую клинику, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие ВСУ, а также пообщался с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Тем временем британский министр обороны Джо Хили заявил, что Лондон готовится отправить украинской армии пакет на 350 миллионов фунтов, в который входят радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов.