У поклонников Паши Техника началась истерика во время прощания

Сегодня, 11 апреля, в Москве прощаются с рэпером, легендой андеграунда Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев). Возле храма Петра и Павла в Лефортово собрались сотни поклонников артиста, чтобы отдать ему последнюю дань уважения. Сообщается, что на место прибыли полиция и ОМОН, чтобы регулировать поток людей, которые запрудили не только тротуары, но и проезжую часть так, что автомобилям и общественному транспорту стало невозможно перемещаться.

В основном проститься с Пашей Техником пришли молодежь и подростки. Некоторым стало плохо. Так, один парень, не справившись с нахлынувшими эмоциями, покидая территорию храма, рыдал в голос. Кроме того, одну девушку буквально под белы руки вывели из церкви. Она кричала и плакала, повиснув на руках служителей.

Кстати, многие фанаты, оценив ситуацию, сразу направились на Николо-Архангельское кладбище. Именно здесь найдет свой последний приют Паша Техник.