Готовится объявить о разводе: для чего принц Уильям нанял адвокатов Дианы

На неделе король Великобритании Карл III и королева Камилла отметили 20-летие со дня свадьбы. Впрочем, для принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз женитьба была во многом формальностью. За их многолетнюю связь, лишь на время прервавшуюся из-за брака Чарльза с Дианой и собственно приведшую к разводу четы, их осуждали, ненавидели и презирали - но принц Чарльз упорно старался изменить мнение общества и собственной матери о женщине, которую полюбил на всю жизнь. И им с Камиллой это удалось. Сейчас британское общество относится к герцогине Корнуэлльской гораздо спокойнее и во многом приняло её. В том числе и потому, что Чарльза признали верным однолюбом, а ещё потому, что его собственные дети зажигают так, что британцам уже не до королевской четы. На этой неделе стало известно, что наследник престола принц Уильям, похоже, планирует развестись с любимицей миллионов Кейт Миддлтон. Как он умудрился опередить с разводом младшего принца?

Букингемский дворец планировал, что эта неделя будет посвящена исключительно Карлу III и королеве Камилле – не просто же так их роскошное путешествие по Италии под кодовым названием "государственный визит" удивительным образом совпало с 20-летием их свадьбы. Но праздничную новостную повестку испортил принц Уильям.

Скандальной утечкой поделилась британская "Дейли Мейл" – газета хоть и специализируется на грязных новостях, но они всегда подтверждены фактами – в противном случае, таблоид уже давно разорился бы, выплачивая королевской семье штрафы за клевету.

"Есть определённые издания, которым я доверяю, когда речь идёт о британской королевской семье и "Дейли Мейл" - одно из них. И меня расстроило, что "Дейли Мейл" написала – грядёт развод", - отметил Кинси Шофилд, светский обозреватель.

И эта страшная новость появилась не на пустом месте. Дело в том, что несколько дней назад принц Уильям ни с того ни с сего отказался от услуг придворной юридической компании, которая уже несколько десятилетий представляет интересы семьи Чарльза, и заключил контракт с компанией Мишкон де Рея, адвокаты которой выступали на стороне Дианы во время скандального бракоразводного процесса с Чарльзом. Причём, Диана настолько доверяла своему адвокату лорду Мишкону, что именно с ним поделилась предчувствием, что её скоро убьют.

Основателя компании тоже уже нет в живых, но Уильям всё равно обратился именно к его адвокатам. И это решение мгновенно вскрыло две проблемы - во-первых, всем сразу стало очевидно, что между принцем и королём, который вот-вот умрёт и освободит престол, больше нет доверительных отношений, а, во-вторых, вся Британия теперь ведёт обратный отсчёт до начала бракоразводного процесса между принцем и Кейт Миддлтон, потому что одним из ключевых направлений компании Мишкон де Рея являются именно разводы богатых и знаменитых. По версии поклонников Кейт, её должны успеть выгнать из дворца до того, как Уильям станет королём, то есть его задача – не повторить ошибку своего отца, чтобы после восхождения на престол уже не отвлекаться на семейные проблемы.

Первые слухи о проблемах в отношениях Уильяма и Кейт появились через шесть лет после их свадьбы, а уже с 2019 года утечек из дворца стало так много, что британцы смирились с наличием у принца постоянной любовницы. Но, так как Кейт Миддлтон много лет охотилась за принцем, да и к тому же, по мнению экспертов, в случае развода её оставят и без детей, и без привилегий, естественно, она не стремится разводиться. И в целях сохранения своего статуса, как донесли журналистам придворные, мудро сменила позицию жены, на позицию матери – в общем, стала относиться к мужу как к четвертому ребёнку.

Ну а его любовницу Роуз Хэнбери одно время просто перестали пускать во дворец. И это был грандиозный внутренний скандал, потому что Роуз не простая девушка с улицы – её бабушка была одной из подружек невесты королевы Елизаветы II. А муж Роуз - Дэвида Чамли – маркиз и потомок первого премьер-министра Великобритании. Так вот хотя у Роуз, как и у Кейт, уже трое детей, по слухам, которые между прочим распространил международный журнал "Космополитан", Уильям до сих пор бегает на свидания к горячей соседке за плотскими утехами.

В это сложно поверить, но дошло до того, что король Карл III сразу же после своей коронации, чтобы угодить сыну, назначил Дэвида Чамли новым придворным лордом. И в его обязанности входит не только посещение королевских мероприятий, у него даже есть право представлять монарха. Но главное во всём этом то, что жена лорда – Роуз - тоже вернулась ко двору и получила свободный доступ к Уильяму.

Похоже, король помог сыну возобновить его связь с любовницей, так как до сих пор помнит свои сердечные мучения и метания между Дианой и Камиллой. К слову, по мнению, экспертов, Кейт Миддлтон теряет Уильяма, потому что она так и не смогла стать, как говорят британцы, горячей штучкой и фактически превратиться в клон Дианы.

"Кейт слишком осторожна. Она скорее предпочтёт ничего не делать, чем сделать что-то не так. Я лично считаю, что ей надо быть более смелой", - говорит Роберт Джобсон, журналист, Великобритания.

Ещё поговаривают, что чернокожая простолюдинка Меган Маркл появилась во дворце не просто так – её завербовали, чтобы она оттянула на себя внимание от треугольника Кейт, Уильяма и его любовницы. И Меган идеально справилась с это ролью. Даже рассорив своего мужа Гарри с его отцом, даже вылетев из дворца, громко хлопнув воротами, она и через океан умудряется заставлять британских журналистов говорить о ней чаще, чем о Кейт. Причём, и британцы, и американцы одинаково сильно устали от инициативной Меган, которая вообще-то заставила Гарри отказаться от Британии ради тихой семейной жизни.

"Меган большую часть времени только и делает, что выставляет себя напоказ. А Гарри, когда он не жалуется на свою роскошную жизнь, он пытается быть лидером мнений в интернете, игнорируя критику своих фанатов. Так что я снова аплодирую Кенсингтонскому и Букингемскому дворцам за то, что они сотворили это чудо – придумав этих двоих", - рассуждает Кинси Шофилд, светский обозреватель.

И, опять же, если верить слухам, искусственно созданный союз уже начинает разваливаться. Гарри всё чаще накрывает истерика от понимания того, что именно Меган превратила его жизнь в ад. И последнее время он стал всё чаще прилетать в Лондон, но не на встречи с королём – отец его игнорирует – а в суд. Гарри требует от Великобритании вспомнить, что он вообще-то принц и подданные обязаны беречь его жизнь.

Похоже, и эта весна в Букингемском дворце не будет спокойной – принц Уильям затеял развод с Кейт, принц Гарри задумал побег от Меган и триумфальное возвращение на родину, а дворец активно готовится к похоронам ещё живого короля. За здоровье, которого, кажется, никто в семье не переживает – напротив, создаётся впечатление, что великовозрастные сынки своими выходками просто добивают больного раком 76-летнего монарха, чтобы уже наконец-то в полной мере насладиться жизнью и, конечно же, властью.