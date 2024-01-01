В Тунисе освободили 11 россиян после полугода ареста

Российских граждан, задержанных в Тунисе еще в ноябре 2024 года, освободили из-под стражи. Это подтвердили в пятницу, 11 апреля, в посольстве России в африканском государстве.

Речь идет об 11 гражданах России, которых заподозрили в причастности к терроризму. Однако расследование доказало их непричастность к преступной деятельности, поэтому власти Туниса решили выпустить задержанных на свободу. При этом отмечалось, что задержанные — обычные туристы из России, которые хотели посмотреть античные достопримечательности.

Адвокат Альфа Хаджри рассказал, что сейчас все 11 освобожденных россиян находятся в аэропорту и готовятся к вылету из Туниса, сообщает РИА Новости.

Между Россией и Тунисом сохраняются хорошие отношения, власти африканского государства пригласили российского лидера Владимира Путина в гости, а также изъявили готовность посещать Россию.

Сотрудничество между Москвой и странами Африки укрепляется по целому спектру направлений. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что наши власти готовы оказывать поддержку государствам Сахеля в области безопасности, а также экономики и дипломатии.