Пентагон уволил командира базы в Гренландии за критику американских властей

Командира военно-космической базы США Питуффик в Гренландии полковника Сюзанну Мейерс отправили в отставку. Информацию об этом официально подтвердили в американском Министерстве обороны.

Как утверждает Пентагон, полковник Мейерс смещена с занимаемого поста в связи с утратой доверия. Полковник Шон Ли принял командование базой, сообщает ТАСС.

В качестве пояснения помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опубликовал в социальных сетях материал о том, что полковник Мейерс критически высказалась в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса и его позиции по Гренландии. Вашингтон полагает, что остров должен перейти из статуса автономии Дании под контроль американских властей. Мейерс отметила, что это не отражает ситуацию на базе Питуффик.

Между тем руководитель американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не позволят Гренландии стать зависимой от Китая. Вашингтон сам хотел бы большей власти над островом, хотя Дания отвергает любые претензии США в отношении Гренландии.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко пояснил, что американцы ставят вопрос о присоединении Канады и Гренландии, поскольку это способ "решения двух ключевых задач: военный плацдарм и природные ресурсы".