Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!"

24 февраля в пресс-центре ТАСС стартовал Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться!". В нём могут принять участие студенты, специалисты в сфере воспитания, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов от 16 лет. Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодёжи совместно с Движением Первых и Центром "ВОИН" при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация открыта на сайте бытьнаставником.рф до 20 апреля.

Конкурс "Быть, а не казаться!" призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО.

Герой России, Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил: "Конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться!" подтвердил свою актуальность и востребованность. Многие его участники уже выступили наставниками флагманского проекта Движения Первых Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, своим примером вдохновляют молодое поколение. Для детей и подростков такое общение с настоящими героями имеет огромное значение — оно формирует уважение к подвигам защитников Родины и укрепляет патриотический дух. В свою очередь, для ветеранов проект также важен: он помогает им найти себя в деле воспитания молодёжи, делиться опытом и чувствовать свою значимость в обществе".

В этом году участники смогут выбрать одну из пяти основных номинаций: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник лидер", "СВОй наставник" и "Наставник на службе", приуроченной к Году защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Специальной внеконкурсной номинацией станет "Заслуженный наставник" для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

"Сейчас наши бойцы, те, кто защищает Россию в ходе специальной военной операции – настоящие примеры мужества, героизма и самоотверженности. У нас в Центре "ВОИН" около 400 инструкторов, более половины из которых – участники боевых действий, в том числе СВО. Они каждый день показывают ребятам, что значит любить Родину и уметь её защищать. Многие курсанты уже готовы идти по их стопам – становиться наставниками. Это доказал курсант камчатского филиала Центра "ВОИН" Роман Герасимов, который в прошлом году стал одним из победителей конкурса в номинации "Будущий наставник". Сейчас он учится в суворовском училище и активно привлекается к нашим проектам – нарабатывает практику. А в этом году таких успешных и востребованных наставников станет ещё больше – мы планируем сформировать кадровый резерв из призёров конкурса", – отметил Герой России, заместитель Председателя Правления Центра "ВОИН", участник президентской программы "Время Героев" Андраник Гаспарян.

Сразу после регистрации участники приступят к выполнению заданий отборочного этапа, включающих в себя запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний. В полуфинал конкурса пройдут 2000 лучших наставников со всей страны. Летом полуфиналисты в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания. По итогам конкурсных испытаний в финале встретятся 400 участников. На площадке их ждут деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки.

Руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова отметила: "Мы все помним, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, мы также празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Роспатриотцентр Росмолодёжи запланировал огромное количество мероприятий. Одно из них – конкурс "Быть, а не казаться!". Мы имеем богатый опыт включения Героев России, участников СВО, а также работников патриотических клубов и организаций в свою деятельность. Они уже становятся наставниками и ведут за собой целое поколение. Их компетенции помогают выстроить нам систему, в которой они станут профессиональными ориентирами. В этом году конкурс расширяет границы, каждый человек, желающий попробовать свои силы, может стать наставником. Помимо соревновательного фактора, участники могут пройти обучение и повысить свою квалификацию, получив документ. Сегодня мы заинтересованы в формировании экспертного сообщества".

Сегодня наставничество стало нормой во всех сферах российского общества, внимание к будущему поколению объединяет военнослужащих, педагогов и людей разных профессий и возрастов. Всё больше людей хотят поделиться своим взглядом на историю России, настоящее и будущее, своим опытом и навыками.

"Военнослужащие и участники специальной военной операции – это те люди, которые обязательно должны быть вовлечены в конкурс. Они уже проявили себя там, где не нужно кем-то казаться, а стоит действительно быть и работать. Это огромный опыт, который мы можем передать подрастающему поколению, людям, которым предстоит формировать будущее нашей страны. Конкурс – это также площадка для дополнительной социализации военнослужащих и участников специальной военной операции. Я призываю всех принять в нём участие. Уверен, в этом году прибавится количество финалистов, победителей и наставников", — сказал дважды кавалер Ордена Мужества, член организационного комитета конкурса, участник президентской программы "Время Героев" Александр Урюпин.

Молодые ребята уже становятся организаторами и главными участниками акций и мероприятий, связанных с Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года пройдут более 150 событий федерального и регионального уровня, направленные на сохранение исторической памяти и подвига Героев Великой Отечественной войны.

"В 2025 году юнармейскому движению исполнится 9 лет и за это время накоплен значительный опыт по наставнической деятельности. Наш опыт трансформирован во внутренний проект Лидеры Юнармии, что позволяет в рамках профессионального сообщества искать уникальные воспитательные практики, а также создание социальных лифтов. Конкурс "Быть, а не казаться!" для нас становится федеральной площадкой, следующей ступенью развития, на которой члены движения Юнармия, как дети, так и взрослые, могут не только показать себя, свои знания и свой опыт, но и научится чему-то новому, определить точки дальнейшего роста. В этом году Роспатриотцентр предоставил возможность бесшовно войти конкурсу нашего движения в федеральный проект, без критичных изменений структуры, но с сохранением смыслов, ценностей и идей партнёров. На мой взгляд, это уникальный опыт", – заместитель начальника Главного штаба Движения "ЮНАРМИЯ" Екатерина Чижикова.

Итогом конкурса станет сопроводительная работа тех проектов и инициатив, которые будут разработаны наставниками в течение конкурса. Роспатриотцентр Росмолодёжи создаст банк проектов, пригласит экспертов, которые помогут будущим победителям реализовать свои идеи вне конкурса.

"Для меня как военнослужащего было важно чувствовать поддержку людей и Отечества. Там, на передовой, мы понимаем, что нам на Родине готовы оказать содействие в тылу, помочь после службы вернуться в мирную жизнь, поделиться накопленным опытом. Мы ведём системную работу с молодёжью, которая приносит результат. Задача наставников проекта сегодня – помочь найти верные слова и вместе с молодыми людьми продолжить выстраивать будущее сильной страны. Мы чувствуем свой долг перед молодёжью, и именно от нас, взрослых, зависит какое поколение придёт нам на смену. Сегодня мы закладываем фундамент будущего нашей великой России. Уверен, что конкурс "Быть, а не казаться" поможет нам найти таких специалистов, с которыми будущее нашей страны станет ещё сильнее", — отметил начальник штаба Регионального отделения Движения "ЮНАРМИЯ" Калужской области, директор ГБУ КО "УМЦ ВПВ", победитель конкурса 2024 года в номинации "Наставник специальной подготовки" Александр Погудин.

Организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодёжи, Центр "ВОИН" и Движение Первых.