Актриса Макеева раскрыла секрет своего счастливого брака

В мае Анастасия Макеева отметит четвертую годовщину свадьбы со своим избранником Романом Мальковым. Супруги совершенно счастливы. Они проводят почти все время вместе. Роман часто выходит с Анастасией на сцену, у них есть несколько общих песен. Макеева не скрывает, что мечтает подарить мужу ребенка.

В новом интервью актриса призналась, что именно рядом с Романом Мальковым почувствовала себя женщиной, о которой заботятся. В качестве примера Анастасия привела историю, когда супруг заранее приготовил ей бульон и налил в термос, и когда пришло время перекуса, только у нее была горячая еда. А еще, похвасталась Макеева, именно муж отучил ее первой открывать дверцу автомобиля и поднимать что-то тяжелее смартфона.

По словам актрисы, муж все ей позволяет и потакает любым желаниям. Например, она обожает из разных поездок привозить саженцы. В итоге их везет на себе именно Роман.

Также Анастасия прокомментировала комментарии тех фанатов, кто уверен, что актрисе нужен "не плиточник, а миллионер". Таким доброжелателям актриса ответила, что ей не нужен рядом богач.

"Вы сами себе статусного миллионера берите, — отвечаю я им. — Потому что у него будут „ролексы“, „феррари“ и ещё один из атрибутов успешной жизни — красивая жена. Пока она не постареет. И тогда он её поменяет, так же как устаревшие модели часов и машин". А я хочу рядом человека, с которым могу вместе состариться, с которым мы будем за руки держаться и вместе встречать каждый день, радуясь ему. Мне это подходит", - заявила Анастасия Макеева aif.ru.