Военные Эстонии задержали идущий в Россию танкер

Танкер Kiwala, направлявшийся в Россию, задержан военными Эстонии в Финском заливе. Как сообщило эстонское издание Postimees, порт назначения судна, шедшего из индийского порта Сикка - российский порт Усть-Луга.

По данным командующего военно-морскими силами страны, коммодора Иво Вярка, в Таллине заподозрили, что танкер Kiwala не имеет государственного флага и страховки и находится под санкциями Европейского Союза. На борту судна находятся 24 человека. Капитан корабля -гражданин Китая, экипаж – граждане Мьянмы.

Парламент Эстонии ранее разрешил своему флоту топить опасные и подозрительные суда. В Таллине считают, что такой закон позволит эстонским военным наносить удары даже по гражданским кораблям, угрожающим безопасности прибалтийской страны.