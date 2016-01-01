Суд в Лондоне дал экс-губернатору Севастополя Овсянникову 3 года и 4 месяца тюрьмы

Суд в Лондоне приговорил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций. Приговор оглашен в пятницу, 11 апреля.

Политик попал под санкции в 2017 году — ему воспрещался въезд на британскую территорию и использование активов, находящихся в юрисдикции королевства. Тем не менее, он в 2022 году подал онлайн-заявку на оформление британского паспорта, который успешно получил.

Наряду с умышленным обходом рестрикций Овсянникову вменялось хранение и использование имущества, приобретенного преступным путем, передает The Guardian. Обвинение выдвигалось по семи пунктам — жюри присяжных признало подсудимого виновным по шести из них. Сам Овсянников отвергает все обвинения, уверяя в своей невиновности.

Овсянников был освобожден президентом от должности губернатора Севастополя летом 2019 года по личной просьбе главы города, которым руководил с июня 2016 года. В 2020 году Овсянников, в статусе замглавы Минпромторга, устроил скандал в аэропорту Ижевска, что в конечном счете стоило ему партийного билета.