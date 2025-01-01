Собянин: Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби

Инвестиционные возможности Москвы представили на форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби. Как отметил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, на сегодняшний день Москва — центр притяжения капитала, технологий и талантов.

"Сегодня в столице работают больше 4,5 тыс. промышленных предприятий. Центром высокотехнологичной промышленности города является ОЭЗ "Технополис Москва" — лидер рейтингов инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Здесь локализовано свыше 220 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 имеют статус резидента", - говорится в сообщении.

Особо подчеркивается об успехах столицы в области цифровизации. В городе работают более 45 технопарков, а также три инновационных кластера.

"Мы входим в топ-10 рейтинга умных городов G20 и БРИКС благодаря масштабной цифровизации", - добавил Собянин.

Как отмечается, на форуме Москва стала победителем сразу в трех номинациях.

Ранее Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис Москва". В Зеленограде работают несколько уникальных предприятий.