Цыганова устроила публичную взбучку Собчак

Певица Виктория Цыганова возмущена заявлениями и действиями Ксении Собчак. Артистка разнесла журналистку в пух и прах.

Еще накануне Цыганова обратила внимание, что Собчак поправила хоккеиста Александра Овечкина, мол, он должен был называть себя россиянином, а не русским. Но уже на следующий день Виктория и вовсе схватилась за голову от увиденного в блоге Ксении.

"Собчак второй день подряд пробивает дно. Вчера билась в истерике от слова "русский", сегодня успела порадоваться выходу из тюрьмы Ефремова, назвав совершённое им убийство по пьяни "столкновением"", – обратила внимание певица.

По мнению Цыгановой, действия Собчак не соответствуют никаким человеческим нормам и правилам. Аморальность журналистки доказывает и её интервью с бывшей женой покойного рэпера Паши Техника.