Четыре деревянных дома в Москве признали памятниками архитектуры

В Москве четыре деревянных здания XIX века, представляющие собой культурное наследие города, признаны памятниками архитектуры регионального значения. Об этом в пятницу, 11 апреля, рассказали в городском Департаменте культурного наследия.

Как уточняет ведомство, новый статус получили особняки по следующим адресам: ул. Малая Семеновская, д. 11; ул. Русаковская, д. 19, стр. 3; ул. Вековая, д. 20/13; ул. Долгоруковская, д. 25, стр. 1.

Все эти дома сохранили уникальное архитектурное оформление и обладают исторической ценностью. Новый статус обеспечивает государственную охрану объектам – они не подлежат сносу, а хозяевам и арендаторам воспрещены любые работы без согласования с городскими властями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице сохраняют ценные элементы памятников архитектуры. Специалисты уделяют особое внимание деталям. В их числе скульптурные композиции, паркеты, живопись и, конечно, камины и печи.

Так же осторожно и внимательно реставраторы восстанавливают артефакты из Чижевского подворья. Находки очищают от посторонних примесей и собирают по кусочкам, как пазлы. Работу мастера проводят ювелирную – под микроскопом, слой за слоем, снимают примеси.