Путин рассказал о масштабной программе модернизации ВМФ

Российские военные корабли должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Владимир Путин заявил об этом сегодня, открывая совещание, посвящённое стратегии развития Военно-морского флота страны.

Оно прошло в Санкт-Петербурге в здании Адмиралтейства. Президент подчеркнул - Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в мировом океане. Сегодня динамика меняющейся обстановки в мире и развитие технологий требуют формирования нового облика ВМФ.

"В последние годы у нас реализуется масштабная программа модернизации ВМФ. На российских верфях – от Калининграда до Владивостока – идёт серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев, в том числе новейших проектов "Борей-А" и "Ясень-М". На эти цели направлены значительные средства", - отметил Путин.

Как отметил президент, необходимо системно и последовательно развивать подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска - все составляющие ВМФ, но главная из них – ядерная.