Путин оценил уровень современных вооружений в ядерных силах России

Укрепление российского флота в ключевом его сегменте - стратегических и ядерных сил – является одной из приоритетных задач. Они служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах сейчас составляет уже 100%. Путин на совещании по развитию ВМФ, которое проходит в Санкт-Петербурге, потребовал удерживать это показатель и в дальнейшем.

Президент подчеркнул, что Военно-морской флот продолжает играть важнейшую роль в защите национальных интересов России. Как сегодня, так и в перспективе российские корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, приводит слова Путина ТАСС.