Белоснежный гроб с телом Паши Техника доставили на Николо-Архангельское кладбище

Гроб с телом Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) после отпевания привезли на Николо-Архангельское кладбище в Москве. Здесь, в отличие от территории, прилегающей к храму Петра и Павла в Лефортово, оказалось не так много людей. Однако полиция уже здесь, чтобы контролировать ситуацию.

Белоснежный гроб рэпера вытащили из катафалка и перенесли ближе к вырытой могиле. Вслед за ним устремились убитые горем родители артиста и его бывшая супруга Ева Карицкая. Здесь же был замечен и сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин.

Кстати, ранее музыкант утверждал, что именно он купил место на кладбище Паше Технику, исполнив пожелание его матери, чтобы тот располагался рядом с прочими родственниками.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде после десяти дней комы. У рэпера перед смертью отказали почки и печень, началась легочная инфекция. Спасти его не удалось.

Сообщается, что артист находился в глубокой депрессии. Он пытался уйти от реальности вместо того, чтобы решать накопившиеся проблемы. Незадолго до кончины Паша дал интервью, в котором рассказал, что не хотел бы, чтобы его хоронили, мол, просто оставьте тело гнить. Он предчувствовал, что скоро уйдет. В этом призналась бывшая жена рэпера Ева Карицкая в недавнем интервью.