Сестра Бишимбаева проклинает семью покойной Нукеновой: "Твоему отцу не отмыться от своих грехов"

Трагедия в Казахстане разыгралась полтора года назад. Бывший чиновник Куандык Бишимбаев до смерти забил свою красавицу-жену Салтанат Нукенову.

Преступника приговорили к 24 годам тюрьмы строгого режима. Но его родственники с этим не согласны. Близкие Куандыка уверены, что он стал жертвой своей коварной жены. Сестра Бишимбаева Аружан заявила, что Нукенова довела мужа до страшного шага. Женщина так возмущена приговором брату, что устроила в Сети настоящую травлю Нукеновых. Больше всех достается брату Салтанат Аитбеку.

"Ой, брат Нукеновой, сколько бы ты ни пытался окружить себя дорогими аксессуарами, тебе это не поможет. И совести у тебя как не было, так и нет. Думаешь, никто не знает, откуда у тебя вдруг появилась новая квартира со свежим ремонтом? До сего дня у тебя не было ничего — голодранец, одним словом. А тут вдруг новая квартира, новая машина. Думаешь, ты будешь счастлив в квартире, которую купил благодаря моему брату, которого сам же засадил на 24 года?" — заявила сестра Бишимбаева.

Обращаясь к брату Нукеновой, Аружан сыплет проклятия в адрес его отца и матери. "И никакие якобы переживания о трагедиях чужих семей не помогут твоему отцу отмыться от своих грехов. А мать так и помрет с репутацией такого же "астролога", коим была ее дочь", — пишет в своем блоге женщина.

Народ взывает к здравому смыслу и совести Аружан. Ее же подписчики просят сестру Куандыка остановиться и покаяться, ведь Бишимбаев совершил страшное преступление, а она травит родственников жертвы. Но Аружан настолько любит брата, что свято верит в его невиновность.