Песков подтвердил планы Путина встретиться с Уиткоффом в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера. Дмитрий Песков подчеркнул, что эта встреча не связана с итогами прошедших накануне в Стамбуле российско-американских консультаций - это два разных трека одного общего процесса.

Песков также отметил ценность намеченной встречи. В частности, благодаря ей Россия имеет возможность передать президенту США Дональду Трампу свою позицию и свои озабоченности.

В то же время, предстоящую беседу нельзя назвать судьбоносной, не стоит ожидать каких-либо прорывов, отметил представитель Кремля. Это продолжение работы по разъяснению позиций друг друга. Идет процесс нормализации отношений, приводит слова Пескова РИА Новости.