Эрдоган усомнился в способности Европы обеспечить собственную безопасность

Обеспечить безопасность невозможно без участия Анкары. Для президента Турции это очевидно. Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом на церемонии открытия Антальского дипломатического форума.

Эрдоган напомнил, что Анкара командует второй по величине сухопутной армией в НАТО. Турция готова взять на себя ответственность за европейскую безопасность - особенно в сфере оборонной промышленности. Политик отметил, что страна добилась больших успехов в этой сфере за последние несколько десятилетий.

Турецкий лидер также назвал приоритетные задачи Анкары. Одной из них, по словам Эрдогана, является скорейшее урегулирование на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения. Он отметил, что турецкая сторона предприняла для этого "множество шагов" - включая обмен пленными в рамках черноморской инициативы, передает ТАСС.