Вдова ходила как пава, мать рыдала, а поклонники смеялись: похороны Паши Техника превратили в бедлам

В Москве простились с Пашей Техником. Музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Проводить в последний путь рэпера пришли тысячи людей.

Отпевание Техника прошло в храме Петра и Павла в Лефортово. Толпа поклонников мешала движению транспорта, а ближайшие к церкви магазины пришлось закрыть из соображений безопасности. Фанаты лезли на заборы и даже пытались перебраться через ограду храма. Полиция все хулиганские действия тут же пресекала.

Вынос гроба с телом Паши Техника из церкви сопровождался молитвой. Только в этот момент поклонники артиста замолчали и не скандировали его творческий псевдоним. Родные рэпера просили народ не ехать на кладбище, семье было важно проститься с Пашей без посторонних. Но мало кто послушался.

Когда тело Техника привезли на погост, там уже была внушительного размера толпа. Мать Паши следовала за гробом и рыдала навзрыд, вдова при этом держалась и горделиво вышагивала в траурной процессии. "Будто пава, и шубка вон модная, с перьями", — судачили тут же фанаты рэпера.

Интересно, что сами поклонники не выглядели опечаленными. Многие улыбались, смеялись и делали селфи. Кое-кто умудрился принести горячительные напитки. Старясь занять место поближе к месту захоронения рэпера, фанаты топтали чужие могилы.

Напомним, Паша Техник скончался в Таиланде после того, как принял неизвестное вещество, "подаренное" поклонником. Музыкант 10 дней пробыл в коме, но спасти его не удалось. Рэперу было 40 лет.